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10 и 11 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo.

10 и 11 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта

С 8.00 до 20.00 будет перекрыта ул. Менделеевская.

10 и 11 сентября в Успенском соборе Тулы (ул. Менделеевская, 13) будут находиться мощи Святителя Спиридона Тримифунтского

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, на это время в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения на ул. Менделеевской:

  • С 6.00 10 сентября до 20.00 11 сентября запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;
  • 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00 ограничено движение всех видов транспортных средств. 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:48 0
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