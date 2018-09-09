Фото из архива Myslo.
10 и 11 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта
С 8.00 до 20.00 будет перекрыта ул. Менделеевская.
10 и 11 сентября в Успенском соборе Тулы (ул. Менделеевская, 13) будут находиться мощи Святителя Спиридона Тримифунтского.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, на это время в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения на ул. Менделеевской:
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С 6.00
10 сентябрядо 20.00 11 сентябрязапрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;
- 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.
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