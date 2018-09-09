10 и 11 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта

Фото из архива Myslo.

С 8.00 до 20.00 будет перекрыта ул. Менделеевская.

10 и 11 сентября в Успенском соборе Тулы (ул. Менделеевская, 13) будут находиться мощи Святителя Спиридона Тримифунтского.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, на это время в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения на ул. Менделеевской: