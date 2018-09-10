Тулякам, стоящим в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского, привезли стулья и горячий чай

Фото Алексея Пирязева.

Поклониться привезенной из Греции святыне приезжают жители из других регионов России. Многие стоят под открытым небом несколько часов подряд.

Очередь верующих, желающих попасть в тульский Успенский кафедральный собор, где находится ковчег с мощами святого Спиридона Тримифунтского, не уменьшается – многие стоят под открытым небом несколько часов подряд.

Среди желающих попасть в храм не только туляки, но и жители соседних регионов – Московской области, Орла, Калуги, Рязани, а также отдалённых районов Тульской области. Ввиду большого потока паломников администрация приняла решение организовать для них условия для отдыха – на площадь привезли стулья и передвижной буфет, в котором каждый может согреться горячим чаем.

Для обеспечения безопасности на прилегающей к храму улице Менделеевской введены ограничения для транспорта. Движение запрещено 10 сентября до 20.00, а также 11 сентября с 8.00 до 20.00. Кроме того, до 20.00 завтрашнего дня на Менделеевской запрещена парковка.

Тула стала одним из 12 городов России, в которых выставлены мощи Спиридона Тримифунтского. В оружейную столицу святыню доставили представители Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира и делегаты из Греции.

Поклониться мощам можно будет 10 и 11 сентября. Считается, что святитель Спиридон помогает в самых разных бедах и скорбях: в болезнях, проблемах с детьми, при финансовых и материальных трудностях.