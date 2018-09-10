Тульские коммунальщики несколько месяцев не оплачивали вывоз мусора

Речь идёт о домах, обслуживаемых компаниями, входящими в группу «ПИК».

В администрации Тулы состоялось внеплановое совещание с представителями группы компаний «ПИК» по вопросу организации вывоза мусора.

Управляющие компании, входящие в группу «ПИК» – «Восход», «Орион», «Любимое Заречье», «Вертикаль», «Альянс», «УК «Новый квартал» и «Тульское УЖКХ», на протяжении четырех месяцев не оплачивали услуги по вывозу мусора, оказываемые ООО «ЭкоРесурсСервис». Подрядчик заявил, что с 15 сентября действие договора по вывозу отходов будет приостановлено.

По итогам совещания группа компаний «ПИК» 11 сентября должна представить графика погашения задолженности за поставленные услуги. В адрес управляющих компаний вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Компания «ЭкоРесурсСервис» предупреждена о недопустимости одностороннего прекращения исполнения договора.

Глава администрации города Евгений Авилов 12 сентября проведёт дополнительное совещание по этому вопросу.