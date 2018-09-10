В Тульской области пьяный полицейский сбил скутериста

По факту случившегося в региональном УМВД будет проведена служебная проверка.

В понедельник, около 14.30, в поселке Пятая Пятилетка Узловского района произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся со скутером. Водитель скутера был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как стало известно Myslo, за рулём автомобиля находился сотрудник полиции – он ехал на личной машине в свободное от службы время. Кроме того, в момент аварии он был пьян.

Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, по факту случившегося будет проведена служебная проверка: