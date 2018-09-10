новости
новости
Регистрация
В Тульской области пьяный полицейский сбил скутериста

В Тульской области пьяный полицейский сбил скутериста

По факту случившегося в региональном УМВД будет проведена служебная проверка.

В понедельник, около 14.30, в поселке Пятая Пятилетка Узловского района произошло ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся со скутером. Водитель скутера был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как стало известно Myslo, за рулём автомобиля находился сотрудник полиции – он ехал на личной машине в свободное от службы время. Кроме того, в момент аварии он был пьян.

Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, по факту случившегося будет проведена служебная проверка:

Если вина полицейского подтвердится, он будет уволен со службы по отрицательным основаниям. К его непосредственным руководителям будут применены меры дисциплинарного воздействия.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПаварияавария с участием полицейскогосбили скутеристаУМВД России по Тульской области
Люди
Сергей Сергейчев
Место
Тульская областьУзловской район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Одоевском районе водитель «КамАЗа» устроил тройное ДТП
В Одоевском районе водитель «КамАЗа» устроил тройное ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.