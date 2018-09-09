Выборы в Тульской области: Явка на 12.00 составила 13,4%

На прошлых муниципальных выборах в регионе эта цифра составляла 10,41%.

9 сентября в 64 муниципальных образованиях Тульской области проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

По словам председателя облизбиркома Павла Веселова, явка по состоянию на 12.00 составила 13,4% от общего числа зарегистрированных избирателей в муниципальных образованиях Тульской области, где в воскресенье проходят выборы.

- Данные по явке выше, чем на прежних аналогичных выборах в этих муниципальных образованиях. Тогда эта цифра составляла 10,41%, — сказал Павел Веселов.

Максимальная явка зарегистрирована в Арсеньевском (19,75%), Воловском (18,26%), Каменском (20,7%) и Тепло-Огаревском (19,21%) районах. Минимальная — в Заокском (9,34%) и Киреевском (9,32%) районах.

- Жалоб на нарушения при проведении голосования в территориальные избирательные комиссии и избирательную комиссию Тульской области не поступало, — отметил Павел Веселов.