Сотрудники тульского МЧС научили волонтеров спасать жизнь

Фото пресс-службы ГУ МЧС Росси по Тульской области.

На базе «Ока» в Алексине проходит Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы». На одной из площадок Форума прошло обучение основам первой помощи в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!».

На занятиях участники Форума отработали практические действия в чрезвычайных ситуациях.

В первый день занятий ребята освоили универсальный алгоритм первой помощи, а также приемы первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Во второй — волонтеры на практике отработали методы остановки кровотечений, способы перевязки, перемещение пострадавшего и приемы придания ему оптимального положения.

Образовательный модуль «Научись спасать жизнь» оснащен манекенами и перевязочными средствами.

Курс провели инструкторы первой помощи: Андрей Евсеев, Галина Фатеева, Любовь Белорыбец, Сергей Родимушкин, Светлана Тюрякова, Людмила Вольхина и Любовь Куксова.

50 волонтеров Победы получат сертификаты о подготовке на торжественной церемонии закрытия Форума.