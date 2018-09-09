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Сотрудники тульского МЧС научили волонтеров спасать жизнь
Фото пресс-службы ГУ МЧС Росси по Тульской области.

Сотрудники тульского МЧС научили волонтеров спасать жизнь

Занятия прошли в рамках образовательного форума «Волонтеры Победы».

На базе «Ока» в Алексине проходит Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы». На одной из площадок Форума прошло обучение основам первой помощи в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!».

На занятиях участники Форума отработали практические действия в чрезвычайных ситуациях.

В первый день занятий ребята освоили универсальный алгоритм первой помощи, а также приемы первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Во второй — волонтеры на практике отработали методы остановки кровотечений, способы перевязки, перемещение пострадавшего и приемы придания ему оптимального положения.

Образовательный модуль «Научись спасать жизнь» оснащен манекенами и перевязочными средствами. 

Курс провели инструкторы первой помощи: Андрей Евсеев, Галина Фатеева, Любовь Белорыбец, Сергей Родимушкин, Светлана Тюрякова, Людмила Вольхина и Любовь Куксова.

50 волонтеров Победы получат сертификаты о подготовке на торжественной церемонии закрытия Форума.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:51 +2
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Место
АлексинТульская область

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