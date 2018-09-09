Сотрудники тульского МЧС научили волонтеров спасать жизнь
Занятия прошли в рамках образовательного форума «Волонтеры Победы».
На базе «Ока» в Алексине проходит Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы». На одной из площадок Форума прошло обучение основам первой помощи в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!».
На занятиях участники Форума отработали практические действия в чрезвычайных ситуациях.
В первый день занятий ребята освоили универсальный алгоритм первой помощи, а также приемы первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Во второй — волонтеры на практике отработали методы остановки кровотечений, способы перевязки, перемещение пострадавшего и приемы придания ему оптимального положения.
Образовательный модуль «Научись спасать жизнь» оснащен манекенами и перевязочными средствами.
Курс провели инструкторы первой помощи: Андрей Евсеев, Галина Фатеева, Любовь Белорыбец, Сергей Родимушкин, Светлана Тюрякова, Людмила Вольхина и Любовь Куксова.
50 волонтеров Победы получат сертификаты о подготовке на торжественной церемонии закрытия Форума.