В Туле начались съемки сериала «Мир, Дружба, Жвачка»

Фото Кинокомиссии Тульской области.

9 сентября в тульском Заречье начались съемки пилотной серии нового телесериала, рабочее название проекта — «Мир, Дружба, Жвачка».

Как рассказала Myslo исполнительный продюсер сериала Мария Порк, «Мир, Дружба, Жвачка» — история обычного подростка в 90-х годах прошлого столетия, когда в жизни страны произошел переломный момент. 14-летнему герою сериала предстоит понять, в какую сторону дальше двигаться и каким человеком стать.

Интерьеры отсняли в Москве, а натурную часть снимают в Туле.

Город для съемок выбрали не случайно. Как отмечают создатели сериала, в Туле царит особая атмосфера. К тому же Тула — малая родина режиссера картины Ильи Аксенова.

Зампредседателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев подчеркнул, что это первый кинопроект, который реализуется при организационном содействии региональной Кинокомиссии, созданной 6 июня этого года. Уже 18 сентября сотрудники ведомства проведут презентацию на международном Контент Форуме в Санкт-Петербурге.

Съемки нового сериала продлятся в Туле до 11 сентября.