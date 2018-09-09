10 сентября в Тулу привезут мощи Спиридона Тримифунтского

В понедельник, 10 сентября, в Тулу в Успенский кафедральный собор (ул. Менделеевская, 13) прибудет христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского. В Туле мощи будут находиться по 11 сентября до 20.00. Помолиться у святыни можно будет круглосуточно.

Для православных верующих это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию доставили 24 августа. До 15 октября ковчег побывает еще в 12 регионах России.