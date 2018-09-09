Представители политических партий: Выборы в Тульской области прошли без нарушений

В Центре общественного мониторинга и контроля прошел брифинг с участием лидеров региональных отделений партий

9 сентября, в Единый день голосования, в Тульской области работал Центр общественного мониторинга и контроля, организованный на базе Общественной палаты области. Вечером здесь прошел брифинг для СМИ с участием представителей Центра и политических партий, выдвинувших кандидатов на прошедшие муниципальные выборы.

Своим мнением и впечатлениями о дне голосования с журналистами поделились председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Ларина, региональный координатор общероссийского «Корпуса «За чистые выборы» Андрей Белобрагин, Секретарь Регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев, лидер тульского отделения ЛДПР Александр Балберов, координатор регионального отделения «Справедливой России» Сергей Гребенщиков, руководитель ТРО «Партия Роста» Андрей Мазов, председатель совета регионального отделения партии «Родина» Дмитрий Шатров, руководитель РО Казачьей партии Владимир Чиженков и лидер тульского отделения Партии пенсионеров Владимир Ростовцев.

Александр Воронцов проинформировал о работе Центра общественного контроля в течение дня голосования, подчеркнув, что активистами проделана большая работа:

— Общественная палата не осталась безучастной к выборам, мы организовали работу Центра, в который вошли молодые активисты, представляющие различные общественные движения, — сказал он.

— Центр общественного мониторинга и контроля стал штабом для координации. Наши представители посетили более 200 участков в шести крупных муниципалитетах области и вместе с наблюдателями осуществляли общественный мониторинг. Нарушений не выявлено, — пояснил региональный координатор общероссийского «Корпуса «За чистые выборы» Андрей Белобрагин.

В общественном мониторинге сегодня приняла активное участие и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Ларина:

— Мы посетили несколько учебных заведений, где расположены избирательные участки, встретились с членами комиссий и наблюдателями. Заехали в Заокский район, где расположены избирательные участки для москвичей. Это для нас первый опыт, нарушений не выявлено, жалоб не поступало.

Лидеры региональных отделений политических партий также поделились своими впечатлениями от посещения избирательных участков в разных уголках области: везде царила дружелюбная, праздничная атмосфера, люди приходили голосовать целыми семьями, нареканий на работу комиссий, жалоб и сообщений об эксцессах и нарушениях не зафиксировано.

Местные выборы продемонстрировали активность избирателей и заинтересованность жителей в политической жизни своей малой родины, ее успешном будущем, — это мнение также стало для представителей партий общим.