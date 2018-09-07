В День города за порядком в Туле проследит Роман Мурзин

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 8 сентября, дежурным по городу назначен заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

В воскресенье за порядком в областном центре проследит начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

По любым аварийным и внештатным ситуациям необходимо обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

Помимо этого, с 7 по 9 сентября в ресурсоснабжающих и управляющих организациях ежесуточно будут осуществляться дежурство.

В местах проведения праздничных мероприятий в уборке городских территорий будет задействована круглосуточно работающая бригада из 95 человек и 45 единиц техники.