В Тульской области открылась горячая линия для туристов
Из любой точки России круглосуточно можно узнать об основных туристических объектах и получить инструкции в случае возникновения экстренных ситуаций.
В Тульской области запущена круглосуточная бесплатная горячая линия для туристов. Об этом сообщила председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина. Горячая линия должна обеспечить связь с гостями региона 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.
Обращения принимаются по телефону: 8(800)301-71-71. Звонок из любой точки России бесплатный.
Операторы «горячей линии» готовы не только ответить на вопросы о туристических объектах и программах, но и подсказать туристам, как действовать в экстренных ситуациях. Например, куда обратиться за медицинской помощью, что делать, если потерял документы, эвакуировали автомобиль и многое другое.
Сервис работает в тестовом режиме. Замечания и предложения можно присылать на почту info@aerto.ru с пометкой: «Горячая линия».