Жители Тульской области хранят в банках 186,4 млрд рублей

За год этот показатель увеличился более чем на десять процентов.

На начало августа 2018 года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках составила 186,4 млрд рублей. Она превысила соответствующий показатель прошлого года на 10,3%.

Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, выросли до 3,3 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области составил 20,5 млрд рублей.

Традиционно жители региона открывают вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилась с 91,2% до 91,9%. Такие данные приводит тульское отделение Банка России.

На территории Тульской области действует один региональный банк, семь банковских филиалов и 264 внутренних структурных подразделения кредитных организаций.