В День города для туляков организуют онлайн-трансляцию всех праздничных мероприятий
Вся программа празднования будет размещена в приложении 2ГИС.
8 сентября город оружейников будет отмечать 872-летие. Во всех уголках Тулы пройдут праздничные мероприятия: концерты, мастер-классы, спортивные соревнования. Полная афиша праздника здесь.
Жители и гости города смогут отслеживать программу праздничных мероприятий в режиме реального времени с помощью телефонов, планшетов и компьютеров. Онлайн-карта Дня города будет размещена в приложении 2ГИС в разделе «Интересное в городе».
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