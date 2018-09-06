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Туляки массово захватывают землю в поселке Рассвет
Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

Туляки массово захватывают землю в поселке Рассвет

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области продолжают мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.

В ходе проверки выявлены два случая самовольного занятия земельных участков. Собственник земельного участка, расположенного по проезду П. Морозова в Пролетарском округе, самовольно захватил прилегающую к проезду территорию общей площадью более 17 кв.м.

Также поступили владельцы шести земельных участков в поселке Рассвет.

Там общая площадь самовольно захваченной территории составила более 800 кв.м.

Материалы о нарушении, предусмотренные статьей 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ, направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении собственников земельных участков к административной ответственности.

Если вина собственников земельных участков будет доказана, им грозит штраф.

Если определена кадастровая стоимость земельного участка:

  • гражданам - от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 000 рублей;
  • должностным лицам - от 1,5% до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей;
  • юридическим лицам - от 2% до 3% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей;

Если не определена кадастровая стоимость земельного участка:

  • гражданам - от 5 000 до 10 000 рублей;
  • должностным лицам - от 20 000 до 50 000 рублей;
  • юридическим лицам - от 100 000 до 200 000 рублей.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:45 +2
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