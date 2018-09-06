Туляки массово захватывают землю в поселке Рассвет

Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области продолжают мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.

В ходе проверки выявлены два случая самовольного занятия земельных участков. Собственник земельного участка, расположенного по проезду П. Морозова в Пролетарском округе, самовольно захватил прилегающую к проезду территорию общей площадью более 17 кв.м.

Также поступили владельцы шести земельных участков в поселке Рассвет.

Там общая площадь самовольно захваченной территории составила более 800 кв.м.

Материалы о нарушении, предусмотренные статьей 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ, направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении собственников земельных участков к административной ответственности.

Если вина собственников земельных участков будет доказана, им грозит штраф.

Если определена кадастровая стоимость земельного участка:

гражданам - от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 000 рублей;

должностным лицам - от 1,5% до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей;

юридическим лицам - от 2% до 3% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей;

Если не определена кадастровая стоимость земельного участка: