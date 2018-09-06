Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе провёл в Новомосковске мастер-класс для фигуристов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с заслуженным мастером спорта России, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Антоном Сихарулидзе.

Глава региона поблагодарил спортсмена за поддержку развития спорта и активное участие в жизни Тульской области – Антон Сихарулидзе приезжал на открытие катка на главной площади Тулы и вместе с другими звездами фигурного катания принял участие в ледовом шоу.

Алексей Дюмин отметил, что успешный опыт будет обязательно повторен и в этом году, когда Тула объявлена новогодней столицей России.

В этот же день в новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» Антон Сихарулидзе провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ отделения фигурного катания и Федерации фигурного катания Тульской области.