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Сотрудники Роспотребнадзора помогли тулячке вернуть в магазин слишком большой стол
Фото: meb-pr.ru

Сотрудники Роспотребнадзора помогли тулячке вернуть в магазин слишком большой стол

Владелица магазина, не пожелавшая оформить возврат в добровольном порядке, обязана выплатить покупательнице компенсацию.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области помогло жительнице областного центра вернуть в магазин не подошедший ей товар. Женщина купила стол-трансформер в магазине «Много мебели».

После сборки выяснилось, что габариты слишком велики для размещения на планируемом месте. В течение двух недель, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» женщина обратилась в магазин с просьбой заменить товар. Однако подходящего стола в наличии не было, и женщина попросила вернуть деньги. Владелица магазина ответила отказом.

Чтобы восстановить нарушенные потребительские права, сотрудники Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд. По условиям заключенного мирового соглашения, продавец обязуется вернуть деньги, самостоятельно забрать товар и выплатить 1000 рублей компенсации.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +3
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