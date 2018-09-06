Сотрудники Роспотребнадзора помогли тулячке вернуть в магазин слишком большой стол

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области помогло жительнице областного центра вернуть в магазин не подошедший ей товар. Женщина купила стол-трансформер в магазине «Много мебели».

После сборки выяснилось, что габариты слишком велики для размещения на планируемом месте. В течение двух недель, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» женщина обратилась в магазин с просьбой заменить товар. Однако подходящего стола в наличии не было, и женщина попросила вернуть деньги. Владелица магазина ответила отказом.

Чтобы восстановить нарушенные потребительские права, сотрудники Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд. По условиям заключенного мирового соглашения, продавец обязуется вернуть деньги, самостоятельно забрать товар и выплатить 1000 рублей компенсации.