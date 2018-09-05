В Тульской области 39 ветеранов-инвалидов получили новые кресла-коляски с электроприводом

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Кроме того, для них были закуплены слуховые аппараты, средства реабилитации и гигиены на сумму более 1 млн рублей.

Благотворительный фонд «Память поколений» передал средства реабилитации для подопечных Первомайского дома-интерната.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов отметил, что учреждения социального обслуживания активно взаимодействуют с различными фондами, и поблагодарил представителей фонда за поддержку:

Уверен, благодаря такой помощи здоровье и качество жизни ветеранов улучшится.

«Память поколений» помогает Первомайскому дому-интернату для престарелых и инвалидов уже второй раз – два года назад фонд передал учреждению медицинские аппараты, средства реабилитации и гигиены.

В этом году 39 ветеранов Великой Отечественной войны получили инвалидные кресла-коляски с электроприводом, слуховые аппараты, средства реабилитации и гигиены на общую сумму порядка 1 млн рублей.