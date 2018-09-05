В приемной правительства Тульской области пройдут бесплатные юридические консультации

Все желающие смогут получить исчерпывающие ответы на интересующие вопросы у компетентных специалистов.

Региональное отделение «Ассоциация юристов России» в сентябре проведёт бесплатные юридические консультации в приемной правительства Тульской области.

В четверг, 6 сентября, консультации проведут специалисты Института права и управления ТулГУ. 11, 18 и 25 сентября в приёмной будут работать специалисты региональной адвокатской палаты.

В среду, 12 сентября, граждан примут представители областной общественной организации «Тульское общество потребителей», 13 сентября – сотрудники тульского филиала «Всероссийского государственного университета юстиции» (РПА Минюста России).

19 сентября в приёмной будут работать специалисты Комитета Тульской области по делам ЗАГС, а 20 сентября – сотрудники филиала Международного юридического института.

26 сентября на вопросы туляков ответят представители ТГПУ им. Л. Н. Толстого, а на следующий день – работники Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.