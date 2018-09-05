Проблемой бездомных животных в Туле займётся благотворительный фонд «Ника»

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Именно эта организация выиграла аукцион на оказание услуг по отлову, лечению и содержанию бродячих собак.

В администрации Тулы состоялась рабочая встреча по вопросам содержания безнадзорных животных. Её провел первый заместитель главы администрации Владислав Галкин. В совещании также принял участие директор «Городской Службы Единого Заказчика» Алексей Федосеев.

В конце августа в Туле состоялся аукцион на оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных. Победителем был признан Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника».

Контракт с этой организацией находится в стадии подписания. После завершения всех формальных процедур в адрес подрядной организации будут направлены заявки на отлов безнадзорных животных.