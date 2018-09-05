В территориальных избиркомах Тульской области закончилось досрочное голосование

В нём приняли участие 0,82% избирателей. Остальные смогут досрочно проголосовать в участковых избирательных комиссиях до 8 сентября.

С 29 августа по 4 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий муниципалитетов Тульской области, где 9 сентября состоятся выборы депутатов местных Собраний депутатов, прошло досрочное голосование.

При досрочном голосовании избиратель голосует в специально оборудованном месте для тайного голосования. Бюллетень запечатывается лично избирателем в непрозрачный конверт, члены комиссии и наблюдатели ставят на нем подписи, которые заверяются печатью. Конверт вскрывается в 8.00 в день выборов в помещении участковой избирательной комиссии и опускается в урну для голосования.

В досрочном голосовании приняли участие 0,82% избирателей. Например, в Кимовске проголосовали 440 человек – 1,85% от общего числа зарегистрированных избирателей. Это меньше, чем на предыдущих аналогичных выборах в городе, когда досрочно проголосовали 497 человек – 1,96%.

Глава избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов отметил, что досрочное голосование полностью соответствует закону, а сведения об «аномальной» активности избирателей на досрочных выборах не соответствуют действительности.

Избиратели, которые не успели проголосовать досрочно в помещениях ТИКов, с 5 по 8 сентября смогут это сделать в участковых избирательных комиссиях.