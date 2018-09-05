В ДТП на трассе М2 «Крым» погиб сотрудник тульской ГИБДД

По информации СК РФ по Тульской области.

17 июня 2018 года в период с 2 часов 30 минут до 2 часов 50 минут 45-летний житель Москвы на личном авто двигался по автодороге М-2 на территории Чернского района в направлении Москвы.

На одном из участков пути мужчина решил совершить обгон движущегося впереди транспортного средства, выехал на встречку и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной ДПС под управлением инспектора отдельного батальона ДПС регионального ГИБДД.

В результате столкновения инспектор и его пассажир были доставлены в больницу с множественными телесными повреждениями. Спустя некоторое время сотрудник ГИБДД скончался от полученных травм. Телесные повреждения его пассажира квалифицированы судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью.

Плавский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.