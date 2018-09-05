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Более 1000 туляков воспользовались сервисом «Свалки»

Более 1000 туляков воспользовались сервисом «Свалки»

Напомним, система работает в Туле с июля 2018 года. Обращения принимаются по телефону ЕДДС: 47−20−34.

Руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко рассказал о работе автоматизированной системы «Свалки».

Напомним, система работает в Туле с июля 2018 года. Обращения принимаются по телефону ЕДДС: 47−20−34.

По словам Леонида Ивченко, за два месяца работы через сервис прошло 1237 заявок. Удобство его очевидно: нарушения устраняются в течение трёх дней.

Также Леонид Ивчеко напомнил, что жители Тулы могут сообщить о преполненой контейнерной площадке, отправив СМС на короткий номер 3434. Сообщения также синхронизируются с АС «Свалки».

Напомним, при обращении в АС «Свалки» систему вносятся фамилия, имя, отчество и телефон заявителя, адрес места расположения свалки мусора.

Категории принимаемых заявок:

  • неубранные контейнерные площадки;
  • локальные свалки мусора,
  • закрытые муниципальные свалки ТКО, площадью более 1 га.

Установлены контрольные сроки ликвидации свалок после регистрации заявки:

  • неубранные контейнерные площадки — 3 календарных дня;
  • локальные свалки мусора — 14 календарных дней;
  • закрытые муниципальные свалки ТКО, площадью более 1 га — 2021 год.

За исполнение заявок по неубранным контейнерным площадкам отвечают управление по административно-техническому надзору (УАТН), за исполнение заявок по локальным свалкам и закрытым муниципальным свалкам — управление по благоустройству.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:01 +1
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