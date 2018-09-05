Какие улицы Тулы обесточат 6 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 102, 102-б, 102-а, 104, 100-а, 100-б,
- ул. Белкина, 1-б, 1-в,
- ул. Мира, 15-а, 15-б,
- ул. Пролетарская, 26, 26-а, 57, 53, 24,
- ул. Плеханова, 44, 45-б, 45, 45-а, 46,
- ул. Шухова, 9, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 3-а, 3-б, 5, 3, 1, 5-в, 9-а, 16,
- ул. Немцова, 8, 5-б, 5-в, 9-а, 11, 5, 5-а, 7, 7-а, 9,
- ул. Кутузова, 10-а,
- Новомосковское ш., 18, 10, 28, 26,
- ул. Братьев Жабровых, 5, 12,
- ул. Революции, 16,
- ул. Фрунзе, 15,
- ул. Бондаренко, 33, 35, 37,
- ул. Фучика, 22-а, 24, 24 к. 2, 26 к. 2,
- ул. Ушинского, 12-а-д, 12, 27-48-в,
- ул. Смидович, 16-а, 18-а,
- ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.),
- пос. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- пос. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
- 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 23-53,
- 23-й пр-д, 7,
- 24-й пр-д, 1-24,
- 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Тесницкая, 3, 7, 9,
- ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,
- 1-й Тесницкий пр-д, 5,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
- ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,
- пос. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,
- ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,
- ул. Малаховская, 24,
- ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,
- 21-й Горельский пр-д, 53.
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