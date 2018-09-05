Троим тулякам присвоены звания «Почётный гражданин Тульской области»

В Туле состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Тульской области». С учетом рекомендаций комиссии указами губернатора Алексея Дюмина звание «Почетный гражданин Тульской области» присвоено Ивану Лукичу Давыдову (посмертно), Александру Федоровичу Попову и Леониду Сергеевичу Фокину.

Вручение нагрудных знаков и удостоверений к почетному званию состоится в пятницу, 7 сентября, на торжественном собрании, посвященном Дню Тульской области.

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Иван Лукич Давыдов – участник Великой Отечественной войны. Освобождал города России, Украины, Белоруссии, Польши, участвовал в штурме Берлина. За военные заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней. После демобилизации более 20 лет работал на различных должностях в органах Тульского территориального Управления Министерства материальных резервов СССР, Управления торговли и промышленности продовольственных товаров Тульского облисполкома, заместителем председателя Тульского и Приокского Совнархозов. С 1969 по 1987 годы занимал должность заместителя Министра торговли СССР. Внес значительный вклад в создание производств потребительских товаров на оборонных предприятиях. Был активным членом региональной общественной организации «Тульское землячество». Его трудовые подвиги отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции.

Александр Федорович Попов – генеральный директор АО «Заря» в Киреевском районе. Прошел путь от специалиста до руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия. Под его руководством проводилась модернизация АО «Заря», позволившая увеличить объемы производства продукции, построен новый цех по переработке молока. Большое внимание уделяет социальной жизни Киреевского района. При его участии восстановлен храм и возрожден Святой источник села Дедилово, по его инициативе ежегодно проводится межрайонный фольклорный фестиваль «Дедославль». Александр Попов – Заслуженный работник сельского хозяйства России. Награжден золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Леонид Сергеевич Фокин – заместитель генерального директора по производству ПАО «Тульский оружейный завод». Этому предприятию он отдал почти 50 лет своей жизни. Прошел путь от мастера цеха до заместителя руководителя предприятия. Благодаря ему на заводе более чем в два раза увеличен объем производства, успешно выполняется гособоронзаказ. При активном участии Леонида Сергеевича ведется подготовка, освоение и поставка на производство новой продукции специального назначения. Награжден государственными наградами: медалью «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.