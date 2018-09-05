Житель Тулы осужден за попытку сбыть полмиллиона фальшивых рублей
Суд приговорил мужчину к трём годам колонии общего режима.
Привокзальным районным судом вынесен обвинительный приговор 41-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в незаконном хранении и сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
В марте осужденный в ходе оперативно-розыскного мероприятия пытался продать сто поддельных пятитысячных купюр за 160 тысяч рублей. Суд приговорил сбытчика к лишению свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима.
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