В Туле заработала автоматизированная система для жалоб на свалки
Обращения принимаются по телефону ЕДДС: 47-20-34.
На территории МО город Тула введена в работу автоматизированная система «Свалки». Обращения принимаются по телефону ЕДДС: 47−20−34.
Об этом рассказала начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.
В систему вносятся фамилия, имя, отчество и телефон заявителя, адрес места расположения свалки мусора.
Категории принимаемых заявок:
- неубранные контейнерные площадки;
- локальные свалки мусора,
- закрытые муниципальные свалки ТКО, площадью более 1 га.
Установлены контрольные сроки ликвидации свалок после регистрации заявки:
- неубранные контейнерные площадки — 3 календарных дня;
- локальные свалки мусора — 14 календарных дней;
- закрытые муниципальные свалки ТКО, площадью более 1 га — 2021 год.
За исполнение заявок по неубранным контейнерным площадкам отвечают управление по административно-техническому надзору (УАТН), за исполнение заявок по локальным свалкам и закрытым муниципальным свалкам — управление по благоустройству.
Также за исполнение заявок отвечают главные управления по территориальным округам.
В случае, если свалка мусора находится на земельном участке, находящимся в собственности или аренде, то данные передаются в УАТН для выявления собственника и применения к нему санкций по устранению административных правонарушений.
Для недопущения нарушения сроков исполнения заявок в главных управлениях по терокругам, управлении по благоустройству и УАТН назначены ответственные лица по работе и исполнению заявок в АС «Свалки», перечень которых утвержден распоряжением администрации города.
СМС-сообщения на номер 3434 синхронизируются в систему АС «Свалки».
Для оперативной работы по наведению санитарного порядка на территории МО г. Тула жители города могут оперативно сообщать о местах несанкционированного складирования ТКО или перенакоплении на контейнерных площадках.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил проинформировать старших по домам, сельских старост о работе АС «Свалки» и отметил, что данный сервис городу необходим.