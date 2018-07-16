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В Туле заработала автоматизированная система для жалоб на свалки

В Туле заработала автоматизированная система для жалоб на свалки

Обращения принимаются по телефону ЕДДС: 47-20-34.

На территории МО город Тула введена в работу автоматизированная система «Свалки». Обращения принимаются по телефону ЕДДС: 47−20−34.

Об этом рассказала начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.

В систему вносятся фамилия, имя, отчество и телефон заявителя, адрес места расположения свалки мусора.

Категории принимаемых заявок:

  • неубранные контейнерные площадки;
  • локальные свалки мусора,
  • закрытые муниципальные свалки ТКО, площадью более 1 га.

Установлены контрольные сроки ликвидации свалок после регистрации заявки:

  • неубранные контейнерные площадки — 3 календарных дня;
  • локальные свалки мусора — 14 календарных дней;
  • закрытые муниципальные свалки ТКО, площадью более 1 га — 2021 год.

За исполнение заявок по неубранным контейнерным площадкам отвечают управление по административно-техническому надзору (УАТН), за исполнение заявок по локальным свалкам и закрытым муниципальным свалкам — управление по благоустройству.

Также за исполнение заявок отвечают главные управления по территориальным округам.

В случае, если свалка мусора находится на земельном участке, находящимся в собственности или аренде, то данные передаются в УАТН для выявления собственника и применения к нему санкций по устранению административных правонарушений.

Для недопущения нарушения сроков исполнения заявок в главных управлениях по терокругам, управлении по благоустройству и УАТН назначены ответственные лица по работе и исполнению заявок в АС «Свалки», перечень которых утвержден распоряжением администрации города.

СМС-сообщения на номер 3434 синхронизируются в систему АС «Свалки».

Для оперативной работы по наведению санитарного порядка на территории МО г. Тула жители города могут оперативно сообщать о местах несанкционированного складирования ТКО или перенакоплении на контейнерных площадках.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил проинформировать старших по домам, сельских старост о работе АС «Свалки» и отметил, что данный сервис городу необходим.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +1
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