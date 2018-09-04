В тульском медцентре «КосМед» нашли нарушения

В Управления Роспотребнадзора по Тульской области поступило обращение о том, что в медицинском центре ООО «Космед» (Тула, ул. Марата) не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования и закон о защите прав потребителей в сфере медицинских услуг.

В ходе проверки в медцентре были выявлены нарушения санитарного законодательства в части соблюдения дезинфекционно-стерилизационного режима.

За выявленные нарушения возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица по ст. 6.3. КоАП РФ.

По вопросу оплаты оказанной услуги обращение клиента направлено в Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области для рассмотрения в пределах компетенции.

В целях профилактики нарушений на объекте проведено разъяснение обязательных требований. Заявитель проинформирован о принятых мерах.