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Тульские пожарные спасли из горящей квартиры женщину
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские пожарные спасли из горящей квартиры женщину

Пожар произошел на ул. Руднева.

4 сентября в 00.16 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Туле на ул. Руднева.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через семь минут. Открытое горение было ликвидировано в 00.27.

Пожарные спасли из горящей квартиры женщину.

В результате происшествия комната размером 3х4 м выгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +2
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