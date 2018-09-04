Тульские пожарные спасли из горящей квартиры женщину

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

4 сентября в 00.16 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Туле на ул. Руднева.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через семь минут. Открытое горение было ликвидировано в 00.27.

Пожарные спасли из горящей квартиры женщину.

В результате происшествия комната размером 3х4 м выгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.