Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Тульские пожарные спасли из горящей квартиры женщину
Пожар произошел на ул. Руднева.
4 сентября в 00.16 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Туле на ул. Руднева.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через семь минут. Открытое горение было ликвидировано в 00.27.
Пожарные спасли из горящей квартиры женщину.
В результате происшествия комната размером 3х4 м выгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие
Место