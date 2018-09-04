Где в День города будет ограничено движение в Туле
8 сентября будут введены ограничения движения транспорта и парковки.
На период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области, будет ограничено движение транспорта на ряде улиц.
8 сентября, на период проведения праздничных мероприятий, будет ограничено движение с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской. Также на этом же участке с 00.00 8 сентября до 00.00 9 сентября будет запрещена парковка.
8 сентября с 08.00 до 23.00 будут ограничены для движения улицы исторического центра города:
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Союзная от дома №9 до Крестовоздвиженской площади,
- Денисовский переулок,
- ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,
- Черниковский переулок.
Также будет ограничено движение:
- на период проведения репетиции оркестра 08.09.2018 с 08.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской,
- в целях обеспечения безопасности с 07.00 до 17.00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.
На период проведения соревнований по велоспорту «Горный король» будет ограничено движение всех видов транспорта с 07.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской.
На период поведения полумарафона «Оружейная столица» будет введено ограничение движения с 08.00 до 14.00 по маршруту следования:
- ул. Советская на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
- в Центральном переулке,
- по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса,
- в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенской до Черниковского переулка,
- по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до ул. Советской,
- по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советской,
- по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
- по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.
В целях обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку будут ограничены для движения 8 сентября с 06.00 до 23.00 следующие участки:
- ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упы,
- ул. Розы Люксембург,
- съезды на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).
На период проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспорта с 21.00 до 23.00:
- по ул. Пролетарской на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста,
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
- по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.