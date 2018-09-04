Где в День города будет ограничено движение в Туле

На период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области, будет ограничено движение транспорта на ряде улиц.

8 сентября, на период проведения праздничных мероприятий, будет ограничено движение с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской. Также на этом же участке с 00.00 8 сентября до 00.00 9 сентября будет запрещена парковка.

8 сентября с 08.00 до 23.00 будут ограничены для движения улицы исторического центра города:

Крестовоздвиженская площадь,

ул. Союзная от дома №9 до Крестовоздвиженской площади,

Денисовский переулок,

ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,

Черниковский переулок.

Также будет ограничено движение:

на период проведения репетиции оркестра 08.09.2018 с 08.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской,

по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской, в целях обеспечения безопасности с 07.00 до 17.00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.

На период проведения соревнований по велоспорту «Горный король» будет ограничено движение всех видов транспорта с 07.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской.

На период поведения полумарафона «Оружейная столица» будет введено ограничение движения с 08.00 до 14.00 по маршруту следования:

ул. Советская на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,

в Центральном переулке,

по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса,

в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенской до Черниковского переулка,

по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до ул. Советской,

по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советской,

по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,

по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

В целях обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку будут ограничены для движения 8 сентября с 06.00 до 23.00 следующие участки:

ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упы,

ул. Розы Люксембург,

съезды на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

На период проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспорта с 21.00 до 23.00: