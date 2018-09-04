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В Туле автобус сбил велосипедистку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле автобус сбил велосипедистку

Девушка пересекала дорогу в неположенном месте.

3 сентября в 18.49 в Туле на улице Металлургов 45-летний водитель автобуса «Нефаз 5299», по предварительным данным, сбил 17-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшей девушке оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

тульская госавтоинспекция:

– Уважаемые велосипедисты, помните, управляя велотранспортом, вы являетесь таким же участником дорожного движения, как и все. Вы обязаны неукоснительно соблюдать все Правила дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:03 +1
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