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В Донском суд по просьбе приставов заменил наказание мошеннику

В Донском суд по просьбе приставов заменил наказание мошеннику

Мужчина долгое время уклонялся от выплаты присужденного ему штрафа и теперь отправится на обязательные работы.

На исполнении в отделе судебных приставов по городу Донской находилось исполнительное производство о взыскании с Щ. уголовного штрафа как основного вида наказания за совершение преступления. Должник был осужден за мошенничество.

Решением суда ему был назначен штраф в размере 180 тысяч рублей, однако от выполнения обязательств мужчина уклонялся. Судебный пристав-исполнитель обратился в суд с просьбой заменить штраф другим видом наказания. Теперь мошеннику предстоит отработать 480 часов обязательных работ.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +3
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