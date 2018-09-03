В Донском суд по просьбе приставов заменил наказание мошеннику

Мужчина долгое время уклонялся от выплаты присужденного ему штрафа и теперь отправится на обязательные работы.

На исполнении в отделе судебных приставов по городу Донской находилось исполнительное производство о взыскании с Щ. уголовного штрафа как основного вида наказания за совершение преступления. Должник был осужден за мошенничество.

Решением суда ему был назначен штраф в размере 180 тысяч рублей, однако от выполнения обязательств мужчина уклонялся. Судебный пристав-исполнитель обратился в суд с просьбой заменить штраф другим видом наказания. Теперь мошеннику предстоит отработать 480 часов обязательных работ.