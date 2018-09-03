Туляк вырастил дома 33 куста конопли
В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело.
Сотрудниками полиции в Туле выявлено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, участковые уполномоченные задержали мужчину, который, по предварительным данным, занимался производством марихуаны.
У 35-летнего неработающего подозреваемого обнаружены 33 куста, которые, согласно заключению экспертов, являются коноплёй, содержащей наркотические вещества.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 231 УК РФ.
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