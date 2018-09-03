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Тульская Госавтоинспекция опубликовала гороскоп для автомобилистов
Фото: autokuz.ru

Тульская Госавтоинспекция опубликовала гороскоп для автомобилистов

Полицейские советуют всем тулякам, вне зависимости от знаков зодиака, соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах.

В официальном паблике тульской Госавтоинспекции ВКонтакте опубликован гороскоп для автомобилистов на первую неделю сентября.

Для Овнов и их железных коней неделя обещает быть благоприятной. Разве что рекомендуется чаще смотреть по сторонам и в зеркало заднего вида. Впрочем, если вы будете аккуратны и соблюдать Правила дорожного движения, все будет нормально.   

Тельцам инспекторы советуют не нарушать правил парковки – ни случайно, ни намеренно. Тогда все пройдет гладко.

Собираясь съездить до ближайшего магазина и обратно, Близнецы могут поддаться искушению и нарушить правила разметки. Это приведет к не самому благоприятному исходу. Дорога манит Близнецов упростить себе маршрут – не стоит этого делать.

Ракам следует обратить внимание на техническое состояние и внешний вид своего верного четырехколесного коня. Может, стоит посетить сервис или автомойку? Грязные фары или маленькая неисправность в автомобиле могут привести к крайне пагубным последствиям.

В течение недели, находясь за рулем, Львам стоит ожидать подвоха. Причиной неприятностей могут стать ситуации на дороге. На эту неделю лучше забыть об агрессивном вождении. Четкое следование ПДД и аккуратное вождение помогут Львам обойти неприятности стороной.

Девы, проверьте исправность запасного колеса, оно может понадобиться. Стоит также убедиться в наличии домкрата, надлежащем состоянии всех колес и тормозных колодок. «Лысая» резина и изношенные колодки ухудшают сцепление автомобиля с асфальтом и увеличивают тормозной путь. Вам же не нужны неприятности на дороге?

Для Весов неделя будет довольно непредсказуемой – стоит избегать опасных маневров. Холодный расчет, взвешенные и обдуманные решения, и строгое соблюдение ПДД избавят вас от сюрпризов. Главное – будьте внимательны.

Скорпионам захочется сократить время в пути и добавить газу. Но помните о соблюдении скоростного режима и последствиях его нарушения. Даже если вам повезёт, и вы не попадёте в ДТП, стоит задуматься о камерах видеофиксации, которые обязательно пришлют вам штраф. Спокойно доехать до места назначения без лишних приключений и финансовых издержек куда приятнее. Тише едешь – дальше будешь!

Представители знака Стрельца на этой неделе рискуют провести большую часть времени в пробках. Старайтесь предвидеть возможные задержки и отправляться в дорогу заранее, хорошо продумав маршрут. И ни в коем случае не стоит пытаться объезжать заторы по тротуарам и пытаться проскочить перекрестки – велика вероятность встретить такого же спешащего Стрельца. Вам эта встреча не понравится.

У Козерогов неделя обещает быть неплохой, но стоит уделить особое внимание пешеходам. Подъезжая к пешеходному переходу, стоит притормозить – мало ли что.

Водителям-Водолеям стоит позаботиться о самих себе. Инспекторы советуют проверить наличие в автомобиле исправного огнетушителя и оснащенной автомобильной аптечки. Даже если они не понадобятся вам, возможно, вы сможете помочь другому участнику дорожного движения.

Для Рыб неделя будет долгой, нудной и утомительной. Если вы чувствуете, что устали и не высыпаетесь, стоит задуматься о том, чтобы ненадолго пересесть на общественный транспорт. Крайне не рекомендуется садиться за руль в утомленном состоянии. Позаботьтесь о себе и безопасности окружающих.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +5
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