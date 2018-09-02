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Осторожно, мины! МЧС напоминает тулякам правила безопасности при обнаружении боеприпасов

Осторожно, мины! МЧС напоминает тулякам правила безопасности при обнаружении боеприпасов

По информации спасательного ведомства, осенью вероятность найти на своём участке «эхо войны», многократно возрастает.

С начала весны и до поздней осени проходит пора строительных и земляных работ, в том числе на полях, помимо того многие люди собирают грибы и ягоды, это значит, что вероятность наткнуться на опасную находку возрастает. 

Остатки снарядов, гильз, мин и гранат туляки находят в земле и сегодня. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам.

Боеприпасы состоят из головной (конусной, шарообразной или цилиндрической), средней и хвостовой частей (у авиабомб, ракет и миномётных мин ещё имеются стабилизаторы — лопасти для лучшей ориентации в полёте). Головная часть, как правило, оснащена взрывателем.

Спровоцировать взрыв может любое воздействие на боеприпас, включая прямые солнечные лучи и незначительную вибрацию. В августе сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области было обезврежено 148 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.  

При любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +5
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