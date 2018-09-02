Осторожно, мины! МЧС напоминает тулякам правила безопасности при обнаружении боеприпасов
По информации спасательного ведомства, осенью вероятность найти на своём участке «эхо войны», многократно возрастает.
С начала весны и до поздней осени проходит пора строительных и земляных работ, в том числе на полях, помимо того многие люди собирают грибы и ягоды, это значит, что вероятность наткнуться на опасную находку возрастает.
Остатки снарядов, гильз, мин и гранат туляки находят в земле и сегодня. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам.
Боеприпасы состоят из головной (конусной, шарообразной или цилиндрической), средней и хвостовой частей (у авиабомб, ракет и миномётных мин ещё имеются стабилизаторы — лопасти для лучшей ориентации в полёте). Головная часть, как правило, оснащена взрывателем.
Спровоцировать взрыв может любое воздействие на боеприпас, включая прямые солнечные лучи и незначительную вибрацию. В августе сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области было обезврежено 148 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.