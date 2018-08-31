Верховный суд стал на сторону косогорских дачников

Фото Алексея Пирязева.

Проблемы садового товарищества «Металлург-4» тянутся уже с 2016 года. Тогда покой дачников нарушили досудебные уведомления о сносе построек. Оказалось, рядом с участками проходит опасный газопровод-отвод высокого давления к Косогорской ГРС, поэтому садовое товарищество должно быть стерто с лица земли.

В суд посыпались исковые заявления к собственникам от арендатора газопровода ООО «Газпром трансгаз Москва» с требованием снести все постройки на участках. Несмотря на заверения дачников, что они шестьдесят лет ничего не знали о газопроводе, а все постройки у них должным образом узаконены, районный суд Тулы встал на сторону корпорации.

Тогда косогорские дачники обратились за помощью к Myslo. Им удалось привлечь внимание к своей проблеме. К решению проблемы СНТ «Металлург-4» подключилась Тульская общественная палата.

Бороться стали не все. Многие участки в СНТ собственникам пришлось освободить. Например, Валентина и Алексей Петровы, про которых Myslo писал в 2016 году, своими руками разбирали любимую дачу.

Сейчас вместо ухоженного огорода на месте участка заросли и бурьян.

Соседи говорят, что смотреть на разрушение дачи было страшно:

– Алексей Алексеевич ходил с палочкой, разбирал дом, в котором проводил каждое лето. Пенсионеры рассказывали, у них появилась надежда после того, как проблема вышла на федеральный уровень и президент сказал «оставить людей в покое и обеспечить их безопасность». Они решили, что их не тронут, и бросили сражаться. А потом, когда с карты, на которую приходит пенсия, сняли шесть тысяч судебных издержек, поняли, что надеяться не на что.

Но среди собственников оказались и те, кто ни за что не собирается расставаться с любимым участком. Одна из них – Валентина Витюкова, она купила дачу в СНТ «Металлург-4» в 2007 году, оформила участок и постройки без обременения.

Дачный домик, площадью 12 кв.м., был на месте с 1960-х годов, и отражался в плане БТИ тех лет. Ни о каком газопроводе Валентина, как и ее соседи не слышала.

Теперь же дачный домик называют самостроем, потому что, как оказалось, он расположен в 11,7 м от оси газопровода-отвода. Центральный районный суд Тулы принял сторону «Газпрома». Женщина подала апелляцию в областной суд, а когда получила отказ, добилась рассмотрения кассационной жалобы в Верховном суде Российской Федерации.

Там Валентина Витюкова отстаивала свою позицию перед судом и четырьмя профессиональными юристами из «Газпрома», и у нее получилось доказать свою правоту. Высший судебный орган РФ отменил апелляционное определение судебной коллегии Тульского областного суда:

- Согласно статье 387 Гражданского процессуального кодекса РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных пра, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Такие нарушение были допущены судебными инстанциями при рассмотрении данного дела, - говорится в определении Верховного суда.

Суд установил, что дачный домик возведен рядом с построенным в 1959 году газопроводом-отводом к Косогорской ГРС, относящимся к первому классу магистральных газопроводов. Собственником газопровода является ПАО «Газпром» (в каждом регионе есть его дочернее предприятие, в Тульской области это ООО «Газпром межрегионгаз Тула»). На правах аренды временно газопроводом владеет и пользуется ООО «Газпром трансгаз Москва».

Проект земельных участков газопровода-отвода утвержден только в 2005 году.

Поэтому Верховный суд считает неправомерным признать Валентину Витюкову виновной в том, что она нарушила закон и построила домик в охранной зоне.

Верховный суд подчеркнул, что согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение законов. А решение тульских судов нарушают эти права, в том числе и право частной собственности.

Тульский областной суд поддержал решение о сносе на основании Федерального закона «О газоснабжении в РФ», которое было принято в 1999 году. В то время дачный домик Валентины Витюковой стоял уже несколько десятков лет. В то же время законы распространяются только на отношения, возникшие после их вступления в силу.

Верховный суд отменил решение Тульского областного суда на основании того, что в деле нет ссылки на какие-либо документы, которые запрещали бы строительство дачного дома на момент его постройки. Дело возвращено на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Получается, тульские суды слепо стали на защиту газовщиков и даже не стали разбираться в деле. Все решили, что проще отобрать последнее у пенсионеров, чем заставить богатую компания перенести опасную трубу.

30 августа Валентина Витюкова снова отстаивала свой участок в суде.

Женщина пытается доказать, что проверяла все известные ей документы на участок, когда покупала его, и все было в порядке.

Против пенсионерки в суде выступают три профессиональных юриста из «Газпрома». Они приносят с собой по четыре стопки документов, сражаются как могут.

А Валентина Витюкова только держит возле груди иконку Николая Угодника и надеется на справедливость.

- «Газпром» приводит среди своих аргументов секретное письмо. которое они отправляли властям 60 лет назад. Но как его можно было найти, если оно секретное? Большая корпорация, вероятно, надеется, что никто из пенсионеров не будет бороться. У нас нет денег на дорогих адвокатов, нет юридического образования. Но за эти два года я полностью изучила все законодательство, и уверена в своей правоте. Даже если мы снесем дома и заборы, куда денется оживленная трасса, которая находится в нескольких метрах? И кладбище рядом с нашим СНТ? - говорит Валентина.

По данным Ростехнадзора, срок безопасной эксплуатации Косогорской ГРС действует до 2019 года, а газопровода - до 2039 года. А дальше эти объекты будут опасными? Не лучше ли их прямо сейчас перенести за черту города?

Кстати, пенсионеры готовы на разумную компенсацию за участки, но им ее никто не предлагает. Корпорация продолжает требовать сноса.

Определение Верховного суда – огромный шаг и надежда на то. что пенсионерам не придется расставаться с любимыми участками.

Тульский областной суд отложил рассмотрение дела.