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Горящий дом в Кимовском районе тушили семеро пожарных
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

Горящий дом в Кимовском районе тушили семеро пожарных

По счастливой случайности, никто не пострадал.

1 сентября в 15.13 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома в селе Себино Кимовского района.

Три пожарных расчета прибыли на место в 15.33, открытое горение ликвидировано в 15.39.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, потолочное перекрытие не обрушилось. Пристройка к дому сгорела полностью.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 21:31 0
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Место
СебиноКимовский районТульская область

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