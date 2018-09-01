Горящий дом в Кимовском районе тушили семеро пожарных

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

По счастливой случайности, никто не пострадал.

1 сентября в 15.13 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома в селе Себино Кимовского района.

Три пожарных расчета прибыли на место в 15.33, открытое горение ликвидировано в 15.39.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, потолочное перекрытие не обрушилось. Пристройка к дому сгорела полностью.

Причина пожара устанавливается.