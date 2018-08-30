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В Туле 31 августа ограничат движение транспорта и отключат светофоры

В Туле 31 августа ограничат движение транспорта и отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

В последний день лета, с 9 до 16 часов будут обесточены светофоры на пересечении улиц Каракозова и Марата. Это связано с проведением плановых работ специалистами «Тульских городских электрических сетей».

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонта трамвайных путей по ул. Агеева, с 9 до 17 часов будет запрещена остановка, стоянка и движение транспорта по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева. Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме.

Также 31 августа, с 9.30 до 14.00 будет ограничено движение в Пролетарском округе.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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