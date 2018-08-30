Отец Алексея Дюмина привёз в Екатеринбург мощи святого Спиридона Тримифунтского
В Тулу ковчег со святыней прибудет 10 сентября. В течение двух дней он будет находиться в Успенском кафедральном соборе.
Отец главы Тульской области, представитель Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира Геннадий Дюмин доставил ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в Екатеринбург и принял участие в молебне в Храме на Крови.
Геннадий Дюмин — военный медик, входил в ближайшее окружение министра обороны России Павла Грачёва. С 2013 года Дюмин-старший возглавляет четвёртое управление главного военно-медицинского управления Минобороны России.
Ковчег с правой рукой святого Спиридона является православной святыней. Десница помогает исцелять болезни и решать судебные споры. Тело святителя Спиридона обычно находится на греческом острове Корфу. В
Туле мощи будут находиться 10 и 11 сентября. Их выставят в Успенском кафедральном соборе (ул. Менделеевская, 13).