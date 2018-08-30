Отец Алексея Дюмина привёз в Екатеринбург мощи святого Спиридона Тримифунтского

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В Тулу ковчег со святыней прибудет 10 сентября. В течение двух дней он будет находиться в Успенском кафедральном соборе.

Отец главы Тульской области, представитель Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира Геннадий Дюмин доставил ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в Екатеринбург и принял участие в молебне в Храме на Крови.

Геннадий Дюмин — военный медик, входил в ближайшее окружение министра обороны России Павла Грачёва. С 2013 года Дюмин-старший возглавляет четвёртое управление главного военно-медицинского управления Минобороны России.

Ковчег с правой рукой святого Спиридона является православной святыней. Десница помогает исцелять болезни и решать судебные споры. Тело святителя Спиридона обычно находится на греческом острове Корфу. В