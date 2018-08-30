В Пролетарском округе Тулы ограничат движение транспорта

В связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев 31 августа с 9.30 до 14.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Плеханова на участке от ул. Марата до ул. Кирова.

Движение трамваев маршрутов № 7, 9, 10, 13 будет производиться по измененной схеме: