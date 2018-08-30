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В Пролетарском округе Тулы ограничат движение транспорта

В Пролетарском округе Тулы ограничат движение транспорта

31 августа трамваи пойдут по измененной схеме.

В связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев 31 августа с 9.30 до 14.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Плеханова на участке от ул. Марата до ул. Кирова.

Движение трамваев маршрутов № 7, 9, 10, 13 будет производиться по измененной схеме:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

Щегловская Засека -ст-н "Металлург"

ул. Металлургов (до депо)

9

ст-н "Металлург" - Московский вокзал

Ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна

10

ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика

Ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская –  Демидовский путепровод  - ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе

13

ст. Металлург -  пос. Менделеевский

Ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская –  Пролетарская  - Чулковский мост – ул. Советская -  ул. Оборонная– ул. Кауля – Перекопский переулок – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина

 

сегодня, в 11:40 +1
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