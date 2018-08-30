В Пролетарском округе Тулы ограничат движение транспорта
31 августа трамваи пойдут по измененной схеме.
В связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев 31 августа с 9.30 до 14.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Плеханова на участке от ул. Марата до ул. Кирова.
Движение трамваев маршрутов № 7, 9, 10, 13 будет производиться по измененной схеме:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
Щегловская Засека -ст-н "Металлург"
|
ул. Металлургов (до депо)
|
9
|
ст-н "Металлург" - Московский вокзал
|
Ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна
|
10
|
ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика
|
Ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод - ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе
|
13
|
ст. Металлург - пос. Менделеевский
|
Ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – Пролетарская - Чулковский мост – ул. Советская - ул. Оборонная– ул. Кауля – Перекопский переулок – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина