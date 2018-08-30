новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы будут обесточены 31 августа

Какие улицы Тулы будут обесточены 31 августа

Отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-148 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-37,
  • ул. Мелиховская, 3-28,
  • Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17,
  • ул. Энтузиастов, 1-а-26,
  • ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.),
  • ул. Светлая,
  • ул. Любомудрова,
  • 1-й, 3-й, 4-й Светлые пр-ды,
  • ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2,
  • ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
  • ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 77,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
  • ул. Некрасова, 24,
  • ул. Маяковского, 42-а,
  • ул. Декабристов, 1, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121, 123,
  • ул. Степанова, 144, 146, 150, 154,
  • ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
  • пер. Кладбищенский, 1-5-а,
  • ул. Каракозова, 79, 5, 11-27,
  • ул. Патронная, 1-30,
  • п. Северный: ул. Центральная, 3-40,
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.).

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричествагде в Туле отключат светОтключение электроэнергии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выберут лучшего таксиста
В Туле выберут лучшего таксиста
В Туле 31 августа ограничат движение транспорта и отключат светофоры
В Туле 31 августа ограничат движение транспорта и отключат светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.