Какие улицы Тулы будут обесточены 31 августа
Отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-148 (чётн.),
- ул. Серпуховская, 1-37,
- ул. Мелиховская, 3-28,
- Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17,
- ул. Энтузиастов, 1-а-26,
- ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.),
- ул. Светлая,
- ул. Любомудрова,
- 1-й, 3-й, 4-й Светлые пр-ды,
- ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2,
- ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
- ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 77,
- п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
- ул. Некрасова, 24,
- ул. Маяковского, 42-а,
- ул. Декабристов, 1, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
- ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121, 123,
- ул. Степанова, 144, 146, 150, 154,
- ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
- пер. Кладбищенский, 1-5-а,
- ул. Каракозова, 79, 5, 11-27,
- ул. Патронная, 1-30,
- п. Северный: ул. Центральная, 3-40,
- ул. Набережная, 1-14,
- ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.).
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