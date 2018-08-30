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Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Иосифа Кобзона

Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Иосифа Кобзона

Глава Тульской области отметил большой вклад певца в развитие отечественной культуры.

В связи с кончиной певца, Героя Труда РФ, Народного артиста СССР, депутата Государственной Думы ФС РФ Иосифа Кобзона губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его родным:

«Ушел из жизни всенародно любимый певец, видный политический и общественный деятель, человек необыкновенного таланта и трудолюбия. Он внес большой вклад в развитие отечественной культуры, оставил поистине яркий след в истории музыкального искусства.

Туляки глубоко благодарны Иосифу Давыдовичу за внимание к нашему региону, за многолетнюю поддержку Яснополянского детского дома и искреннее участие в судьбах детей-сирот. Мы навсегда сохраним в наших сердцах добрую память об Иосифе Давыдовиче».

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:55 +7
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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