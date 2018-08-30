Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Иосифа Кобзона

В связи с кончиной певца, Героя Труда РФ, Народного артиста СССР, депутата Государственной Думы ФС РФ Иосифа Кобзона губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его родным:

«Ушел из жизни всенародно любимый певец, видный политический и общественный деятель, человек необыкновенного таланта и трудолюбия. Он внес большой вклад в развитие отечественной культуры, оставил поистине яркий след в истории музыкального искусства.

Туляки глубоко благодарны Иосифу Давыдовичу за внимание к нашему региону, за многолетнюю поддержку Яснополянского детского дома и искреннее участие в судьбах детей-сирот. Мы навсегда сохраним в наших сердцах добрую память об Иосифе Давыдовиче».