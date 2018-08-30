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Умер Иосиф Кобзон

Умер Иосиф Кобзон

На 81-м году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни народный артист СССР, Герой Труда РФ, голос поколения. Артист, любимый миллионами.

Иосифа Давыдовича Кобзона обожали и уважали слушатели разных поколений. И в молодости, и в солидном возрасте концерты Кобзона собирали аншлаги. Хотя сам Кобзон своей популярности даже стеснялся.

– Я крайне редко бывал доволен своими выступлениям, – говорил артист. — Крайне редко. Иной раз даже думаю: и за что мне так аплодируют? Ведь ничего выдающегося я не сделал. Может быть, просто мне удается в нужное время, в нужном месте сказать и сделать то, что именно в этот момент только и нужно?

Он работал много и всегда с большим удовольствием. О себе он говорил:

– Я, можно сказать, родоначальник этого зверства, когда артист давал 2-3, а то и 5-6 сольных концертов в сутки.

Его личная жизнь складывалась непросто. Первые два брака – с актрисами Вероникой Кругловой и Людмилой Гурченко – были короткими и несчастливыми. А вот с третьей женой Нелли Кобзон прожил 47 лет. У Иосифа Давыдовича сын, дочь и 10 внуков!

С Тулой артиста связывали теплые отношения. Много лет он курировал Яснополянский детский дом, приезжал сюда с концертами и подарками. Бывал и в других детских домах. Выступал артист и на закрытых вечеринках.

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. В 2005 году Кобзон перенес сложную операцию по удалению опухоли в клинике в Германии. Однако хирургическое вмешательство привело к резкому ослаблению иммунитета, образованию тромба в легочных сосудах, воспалению легких и воспалению ткани в почках. В 2009 году Кобзон был прооперирован вторично в немецкой клинике.

В октябре 2010 года, выступая на Всемирном форуме духовной культуры в Астане, почувствовал себя плохо и дважды упал в обморок. По словам специалистов, раковая опухоль привела к анемии, что, в свою очередь, стало причиной потери сознания. В конце июля 2018 года певец снова был госпитализирован. А 30 августа 2018 года Иосиф Давыдович Кобзон ушел из жизни. О месте и времени прощания с артистом пока не сообщается.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:39 +3
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