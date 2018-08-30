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Погорельцы с улицы К. Либкнехта получат денежную компенсацию

Погорельцы с улицы К. Либкнехта получат денежную компенсацию

Кроме того, администрация поможет им получить жильё из маневренного фонда.

Туляк Евгений Мартынов, в один день лишившийся жилья, обратился к землякам с просьбой о помощи. В администрации Тулы прокомментировали сложившуюся ситуацию:

Жители дома получат по 10 тысяч рублей компенсации. Кроме того, подана заявка на предоставление им жилья из муниципального маневренного фонда.

Если у вас есть желание и возможность помочь семье Евгения Мартынова, связаться с ним можно здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +1
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