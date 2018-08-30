На улице М. Тореза в Туле заменят 1,2 км трубопровода

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На трубопроводе квартальной котельной по адресу: ул. М. Тореза, 7, проводятся работы по замене труб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудникам «Тулатеплосети» предстоит заменить 1200 метров трубы диаметром 325 мм в предварительной изоляции. Это позволит увеличить срок службы и снизить теплопотери на участке.

Во время прошлого отопительного сезона на трубопроводе произошло несколько порывов, поэтому было принято решение о замене.