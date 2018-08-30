Фото: пресс-служба администрации Тулы
На улице М. Тореза в Туле заменят 1,2 км трубопровода
Ремонт проводят специалисты АО «Тулатеплосеть».
На трубопроводе квартальной котельной по адресу: ул. М. Тореза, 7, проводятся работы по замене труб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сотрудникам «Тулатеплосети» предстоит заменить 1200 метров трубы диаметром 325 мм в предварительной изоляции. Это позволит увеличить срок службы и снизить теплопотери на участке.
Во время прошлого отопительного сезона на трубопроводе произошло несколько порывов, поэтому было принято решение о замене.
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