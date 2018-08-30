новости
новости
Регистрация
На улице М. Тореза в Туле заменят 1,2 км трубопровода
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улице М. Тореза в Туле заменят 1,2 км трубопровода

Ремонт проводят специалисты АО «Тулатеплосеть».

На трубопроводе квартальной котельной по адресу: ул. М. Тореза, 7, проводятся работы по замене труб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудникам «Тулатеплосети» предстоит заменить 1200 метров трубы диаметром 325 мм в предварительной изоляции. Это позволит увеличить срок службы и снизить теплопотери на участке.

Во время прошлого отопительного сезона на трубопроводе произошло несколько порывов, поэтому было принято решение о замене.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация ТулыТулатеплосетьподготовка к отопительному сезонузамена трубтеплопровод
Место
Тулаулица Мориса Тореза

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском «Кванториуме» «Яндекс» будет учить школьников программированию
В тульском «Кванториуме» «Яндекс» будет учить школьников программированию
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Иосифа Кобзона
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Иосифа Кобзона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.