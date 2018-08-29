Пенсионерка из Новомосковска завоевала серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе

Фото: kimovsk.tularegion.ru

Первенство прошло в рамках пятой Спартакиады пенсионеров России, на которой выступили 600 спортсменов-любителей.

В Новосибирске прошла V Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное в Европе мероприятие для лиц старшего возраста. Состязания включали в себя шесть отдельных дисциплин, а также сдачу нормативов ГТО.

На соревнования приехали 600 спортсменов-любителей из 67 регионов России и семи зарубежных стран. В личном первенстве по пулевой стрельбе второе место заняла представительница Тульской области Ольга Крахмалюк.

Ольга Николаевна – председатель регионального отделения «Стрелкового союза России», кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, обладательница титула «Самый лучший детский тренер», тренер новомосковского «Детского оздоровительно-образовательного центра».