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Пенсионерка из Новомосковска завоевала серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе
Фото: kimovsk.tularegion.ru

Пенсионерка из Новомосковска завоевала серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе

Первенство прошло в рамках пятой Спартакиады пенсионеров России, на которой выступили 600 спортсменов-любителей.

В Новосибирске прошла V Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное в Европе мероприятие для лиц старшего возраста. Состязания включали в себя шесть отдельных дисциплин, а также сдачу нормативов ГТО.

На соревнования приехали 600 спортсменов-любителей из 67 регионов России и семи зарубежных стран. В личном первенстве по пулевой стрельбе второе место заняла представительница Тульской области Ольга Крахмалюк.

Ольга Николаевна – председатель регионального отделения «Стрелкового союза России», кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, обладательница титула «Самый лучший детский тренер», тренер новомосковского «Детского оздоровительно-образовательного центра».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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