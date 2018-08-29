Молодежное пространство «Газон» приглашает туляков на закрытие сезона

Фото из архива MySlo

Работа молодёжной площадки в Тульском кремле продолжалась больше двух месяцев.

В четверг, 30 августа, состоится грандиозное закрытие сезона в молодёжном пространстве «Газон». С 17.00 до 1.00 – всё лучшее для туляков. В рамках игротеки настольные игры: «Монополия», «Имаджинариум», «Дженга», «Уно», «Дневник авантюриста» и многое другое.

В 18.00 всех интеллектуалов ждёт финальный «Врубильник», а затем весь «Газон» заполнят яркие игры и аттракционы: гигабол, тянучки, гигаботинки, бои сумо и многие другие. Также будет работать площадка от ПФК «Арсенал».

В распоряжении туляков будут фотозоны и арт-объекты – как уже полюбившиеся, так и новые: с «газонной фотосушкой» и голосованием за лучшую площадку проекта.

На сцене с 17.00 до 21.00 для гостей кремля выступят Кристина Савинова, Ксения Яковлева, Полина Жогова, Ольга Савосина, Мария Бибикова, танцевальные коллективы «Калинка» и «J-strake».

Кроме того, состоится долгожданное награждение лучших из лучших по итогам «Газонокопилки». Велосипед, самокат, полёт на воздушном шаре и другие призы ждут своих обладателей! В 21.00 прогремит большой фейерверк, начнётся дискотека и будут подведены итоги конкурса DJ «RECORD MORTAL COMBAT».