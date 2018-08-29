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Туляк нашёл в мусорном баке секретные полицейские документы
Фото: CBR_76

Туляк нашёл в мусорном баке секретные полицейские документы

В них могут содержаться личные сведения о жителях областного центра.

«Народный журналист» Myslo нашёл в мусорном баке на улице Бундурина несколько журналов с грифом «Для служебного пользования». Судя по всему, документы относятся к служебной документации отдела полиции «Советский».

В журналах могут содержаться личные данные жителей многоквартирных домов, закреплённых за одним из участковых уполномоченных. Дата открытия одного из них – ноябрь 2014 года.

Как именно служебная документация оказалась в мусорном баке, неясно. В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что информация о случившемся проверяется.

вчера, в 21:34 +6
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