Туляк нашёл в мусорном баке секретные полицейские документы

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В них могут содержаться личные сведения о жителях областного центра.

«Народный журналист» Myslo нашёл в мусорном баке на улице Бундурина несколько журналов с грифом «Для служебного пользования». Судя по всему, документы относятся к служебной документации отдела полиции «Советский».

В журналах могут содержаться личные данные жителей многоквартирных домов, закреплённых за одним из участковых уполномоченных. Дата открытия одного из них – ноябрь 2014 года.

Как именно служебная документация оказалась в мусорном баке, неясно. В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что информация о случившемся проверяется.