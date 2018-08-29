Фестиваль «Тульское торжище»: местный «пармезан» и концерт «Ундервуда»

Фестиваль состоится в День города, 8 сентября, на Соборной площади кремля. Начало в 9.30.

Фестиваль «Тульской торжище» — это мероприятие нового формата, где туляки, жители области и гости региона могут поближе познакомиться с продукцией местных производителей: попробовать местный «пармезан», свежий хлеб, бургеры с котлетами из тульского мяса, мясо из абердин-ангусской породы, приготовленное на открытом огне и многое другое.

Попробовав местные деликатесы, гости фестиваля смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах от производителей и ремесленников. Также на территории фестиваля будут работать фотозоны и ярмарка.

Ярким событием праздника станет выступление группы «Ундервуд». Музыканты исполнят для туляков любимые песни.

Фестиваль станет одним из событий в рамках большой программы празднования Дня города. С полной программой праздничных мероприятий в честь 872-летия Тулы и Тульской области можно ознакомиться по ссылке.

Впервые «Тульское торжище» состоялось в 2017 году. В этом году масштабный гастрономический фестиваль соберет на своих площадках производителей из 15 муниципальных образований Тульской области.