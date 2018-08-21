Афиша: Как Тула отметит День города

Фото из архива Myslo.

Жителей и гостей оружейной столицы ждут выставки, концерты, спортивные соревнования и, конечно, праздничные фейерверки.

24 августа — 23 сентября

Выставка медиакниги художника «Лоции» (Евгений Стрелков (Нижний Новгород) при участии: Алексей Циберев, Дмитрий Хазан, Игорь Колесов, Марк Булошников, Ольга Шайдуллина, Станислав Вдовин, Эдуард Абубакиров, Вадим Филиппов). Пр. Ленина, 25 (дом Крафта).

7 сентября

17.30 — Праздник Советского района «Все по-советски». Площадь Городского концертного зала, ул. Советская, 2.

17.30 — День поселка Косая Гора. Косая Гора, ул. Гагарина, 2.

18.00 — Концерт, посвященный празднованию Дня города. Детский парк Пролетарского округа.

18.00 — День поселка Хомяково, пос. Хомяково, ул. Березовская, 2.

18.00 — Концертно-развлекательная программа «День села Алешня», с. Алешня спортивная площадка рядом с ул. Победы, 2-а.

8 сентября

11.00 — Открытие памятника «Юным тулякам-оружейникам». Сквер у проходных оружейного завода.

14.00−17.00 — Толстой-fest к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого . Сквер у памятника Л. Н. Толстому .

14.45, 15.52, 16.50, 17.56 — Тематический рейс тульского троллейбуса творчества «Субботняя улитка» «С днем рождения, любимый город!». Маршрут троллейбуса № 11.

15.00 — БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», презентация Тульского краеведческого альманаха. Площадка у памятника Л. Н. Толстому .

18.00 — Музыкальная веранда: выступление коллективов МАУК «Театрально-концертный центр». Площадка у памятника Л. Н. Толстому .

Набережная Упы

12.00 — Торжественное открытие набережной.

14.00−22.00 Пролетарская набережная:

Городской пикник

Спортивные площадки

Фестиваль аниматоров

Шашлык-пати

«Тульская сковорода»

Фестиваль красок

Фестиваль светящихся шариков

Караоке-марафон

Концертная программа

Праздничный фейерверк

Площадь Ленина

9.00−14.00 — Работа тематических интерактивных площадок:

«Новые знания — новые возможности»;

«Тула – новогодняя столица»

«Тула туристическая»

«Тула патриотическая. Служба по контракту»

9.00−14.00 — Международный легкоатлетический марафон: старт с пл. Ленина — вверх по проспекту Ленина — поворот направо на ул. Каминского — Центральный переулок — ул. Советская — поворот на Ф. Энгельса — ул. Революции — ул. Союзная — Союзный пер. — Черниковский пер. — мимо ресторана «Респект» — ул. Металлистов (пешеходная зона) — ул. Менделеевская — Кремль — Набережная — через сквер Кремлевский сад — ул. Дзержинского — ул. Никитская — ул. Менделеевская — налево на ул. Тургеневскую — ул. Советская — мимо «Гостиного двора» по парковке до ул. Менделеевской — на пл. Ленина.

10.00−14.00 — «Тульские сласти» — гастрономическая выставка-продажа.

10.00−13.00 — Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров.

12.00−14.00 — Чемпионат по силовому экстриму — «Сила Тулы». Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение «Тула — город новых возможностей». Награждение участников Международного легкоатлетического забега.

15.30 — Торжественное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» по проспекту Ленина от филармонии к площади Ленина.

16.00 — Парад духовых оркестров Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».

18.30 — Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.

19.00 — Авторская программа Тульской медиагруппы. Выступление тульских исполнителей.

21.00 — Выступление Макса Барских.

21.45 — Пиротехническое шоу.

22.00 — Праздничный фейерверк.

п. Ленинский

17.00 — Праздничная программа «Тебе поем, любимый город», детское оздоровительно-досуговое мероприятие «Быстрее! Выше! Сильнее!». Ул. Ленина, 1.

18.30 — Культурно-развлекательная программа «С праздником, любимый город!». Ул. Гагарина, 9.

21.00 – Танцевальная вечерника «Ритмы города». Ул. Ленина, 1.

21.30 — Фейерверк. Ул. Гагарина, 9.

22.00 – Праздничный фейерверк. Ул. Ленина, 1.

п. Рассвет

18.00 — Праздник двора: концертная программа и дискотека. П. Рассвет, 35 (площадь общественного центра).

с. Архангельское

18.00 — Праздничная программа «Cторона моя родная». Ул. Промышленная, 2.

20.00 — Фейерверк.

п. Барсуки

18.00 — Праздничная программа «Край родной, навек любимый». Ул. Советская, 16-а.

п. Петелино

19.00 — Праздничная программа «Всё только начинается». ул. Парковая (стадион).

п. Шатск

19.00 – Концертная программа «Город моей мечты». Ул. Садовая, 1-а.

Пос. Плеханово

19.00 – Развлекательная программа «Славный город». Ул. Заводская, 17-а.