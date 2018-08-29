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В Тульской области рязанцы сбывали суррогатное дизтопливо
Видео МВД РФ.

В Тульской области рязанцы сбывали суррогатное дизтопливо

В Рязанской области пресечена деятельность цеха по производству суррогатного дизельного топлива.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Рязанской области пресекли производство фальсифицированных нефтепродуктов.

– Установлено, что подпольный цех располагался на территории нефтебазы. Дизтопливо изготавливалось путем смешивания низкокачественных продуктов нефтепереработки с керосином. В последующем суррогат сбывали на территории Рязанской и Тульской областей. Производство и хранение топлива осуществлялось без соответствующей лицензии, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным доход от противоправной деятельности превысил 117 миллионов рублей.

В отношении организатора незаконного производства и сбыта дизельного топлива возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации.

сегодня, в 14:00 +1
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